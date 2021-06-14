Bursaspor Başkan Yardımcılığı görevine Beytullah Süat getirildi

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Bursa medyasının güçlü kalemlerinden Beytullah Süat, Bursaspor'da başkan danışmanlığı görevine getirildi.

Bursa medyasında uzun yıllar görev yapan Beytullah Süat, Bursaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzun yıllar Bursaspor medyasına önemli hizmetler vermiş Beytullah Süat, kulübümüzde başkan danışmanı görevine getirilmiştir. Kendisini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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