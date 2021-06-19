BALGÖÇ İznik Şubesi olağan genel kurulunda Başkan Serkan Acar güven tazeledi.

BALGÖÇ İznik Şubesi Başkanı Serkan Acar 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilerek 5. kez güven tazeledi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği İznik Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu’nu İznik Belediyesi Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti. Tek liste ile girilen seçimde Yönetim Kurulu seçildi. Yönetim Kuruluna Serkan Acar (Başkan), Fatma Vardar, Özkan Uğur, Seyfettin Demir, Mustafa Aydın, Zülküf Dalgıç, Ahmet Sevinç, Nizamettin Şahin, Müjdat Arabacı, Kemal Candar, Hüseyin Cinal, Caner Savaş, Fikri Ege, Mehmet Duman ve Samet Şimşek’ten oluştu. Şube Denetim Kuruluna Ahmet Kuş, Hüseyin Yanardağ, Yüksel Musaoğlu seçildi.

BALGÖÇ İznik Şubesi Başkanı Serkan Acar, "Şahsım ve yönetim kuruluna sizlere bir dönem daha hizmet etme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir kez daha kongremize katılarak bizleri onurlandırmanızdan dolayı teşekkür eder kongremizin BALGÖÇ camiasına İznik’imize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk ve Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Kader Özlem hayırlı olsun dileklerini aktardıkları bir konuşma gerçekleştirdi.

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