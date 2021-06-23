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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) BURSA´da aynı yöne giden tomruk yüklü TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Emin Hamsan (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir Otoyolu Karsak boğazındaki Gemlik Kavşağı´nda meydana geldi. Bursa´dan İstanbul´a giden Mehmet Emin Hamsan yönetimindeki 67 TL 766 plakalı otomobil, önünde giden Serdar Yalçın (48) aynı yöne giden 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR´ın altına giren otomobilin sürücüsü Hamsan, yaşamını yitirdi.

Mehmet Emin Hamsan´ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

TIR şoförü Serdar Yalçın, normal şeridinde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lastik patladı sandım, sonra durum baktığımda kötü manzarayı gördüm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-06-23 17:32:47



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