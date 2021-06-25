Mudanya Engelliler Derneğinde Fevzi Ercan güven tazeledi

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Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Fevzi Ercan güven tazeledi.

Mudanya Engelliler Derneği olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimde mevcut başkan Fevzi Ercan oy çokluğuyla yeniden güven tazeledi. Aynı yönetim kuruluyla göreve devam edeceği öğrenildi.

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