Bursa’nın UNESCO’daki yedinci yılı

Bursa’nın UNESCO dünya mirası listesine girişinin yedinci yıl dönümü Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde online yapılan panelle kutlandı.

Bursa’nın Orhan Gazi külliyesi ve çevresi, Hüdavendigâr, Yıldırım, Yeşil, Muradiye külliyeleri ve Cumalıkızık köyü ile UNESCO dünya mirası listesine alınmasının yedinci yıldönümü, pandemi sebebiyle bu sene de online yapılan panelle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Facebook sayfası ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan “Geçmişten Geleceğe Kültürel Mirası Anlamak, Plânlamak ve Yönetmek” konulu panelin açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Aktaş, UNESCO alanlarının korunması ve bu alanların turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Bursa Alan Başkanlığı’nın çalışmalarının yanında, bütün Bursalıların alandaki değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade eden Akhan, özellikle koruma kullanma dengesini yaşatan bir şehir olmayı arzuladıklarını kaydetti. Bölgeye ayrı bir değer katacak hanlar bölgesi ve Çarşıbaşı kentsel tasarım projesi yarışması sonucunda ortaya çıkan birinci projenin, uygulama projesi safhasının devam ettiğini belirten Akhan, ayrıca şehrin değerlerinin dünyaya tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi için Bursa’da 2021 yılının ‘hanlar bölgesi ve ipek yılı' olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Cumalıkızık’ın korunması için kentsel tasarım rehberi ve projesi çalışmasının başlatıldığını ifade eden Genel Sekreter Akhan, “Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasında büyük emekleri olan dönemin belediye başkanı Recep Altepe’ye ve halen Alan Başkanlığını yürüten hocamız Neslihan Dostoğlu’na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş liderliğinde ekip olarak bu sürecin devamında elimizden gelen katkıyı sunacağız. Böylesine önemli bir şehre, böylesi önemli bir değere olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi.

Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yönettiği panelde ise çeşitli bildiriler sunuldu.

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