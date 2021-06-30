Yüksekokulda e-mezuniyet töreni

Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu’nda online mezuniyet töreni yapıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, mezuniyet töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öz, dünyada ve ülkemizde yaşanan covid19 pandemi sebebiyle 20202021 eğitimöğretim akademik yılı mezuniyet törenini online olarak yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Öz, “Yüksekokulumuzda 480 öğrenci eğitim almakta. Bunların 222’si kız, 258’i de erkek öğrencimizdir. İşletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama, tohumculuk teknolojisi, organik tarım ve gıda teknolojisi programlarıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 116 öğrencimiz bütünleme, ek sınavlar ve stajlar sonunda mezun olacak” dedi.

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