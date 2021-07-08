FETÖ'den aranan tuğgeneral Bursa'da yakalandı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A. saklandığı evde yakalandı.
FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A.'nın Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler S.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-08 20:44:39
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