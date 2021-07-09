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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masal diyarlarına yolculuk başladı

İHA

Masal diyarlarına yolculuk başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen 20 masal anlatıcısını 40 masalla başta çocuklar olmak üzere tüm Bursalılarla buluşturduğu ‘Evvel Zaman Masal Şenliği’, renkli açılış töreniyle başladı.
Pandemi sebebiyle son 1 yıldır kültürel ve sanatsal etkinlikleri dijital platforma taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte Bursalıları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Bursa’nın sosyal hayatına ayrı bir renk katacak olan ‘Evvel Zaman Masal Şenliği’, Kent Müzesi önündeki alanda hazırlanan törenle start aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel danışmanlığında hazırlanan şenlik, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliği ile 891011 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dilek Türkan konseriyle başlayan şenlik kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 20 masal anlatıcısı toplam 40 masalı, Bursa Kent Müzesi önü, Zafer Plaza Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Mudanya sahili, Tophane meydanı, İznik sahili, Kumla sahili, Cumalıkızık köy kahvesi gibi kentin farklı noktalarında Bursalılarla buluşturacak. Masal sahnelerinde yapılacak anlatıların yanında 2 drama çalışması ve 11 farklı atölye çalışması da olacak.
“Bursa bu yaz kültür ve sanatla birlikte anılacak”
Kent Müzesi önündeki açılış törenine çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamlarını ileterek şenliğin Bursalılara hayırlı olmasını diledi. Hemen herkesin masal kahramanlarıyla büyüdüğünü, masalların insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Çelik, masalların hayal ürünü de olsa, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, haksızlık ile adaleti öğreten ilk edebiyat ürünlerinden biri olduğunu kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin salgın sonrası yeniden hız verdiği kültürel etkinliklere ‘Masal Şenliği’ ile renk katmayı amaçladığını ifade eden Çelik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 20 anlatıcının 8 farklı noktada birbirinden güzel 40 masalı Bursalılara anlatacağını hatırlattı. Sadece çocukların değil, büyüklerin de anlatılanları ilgiyle dinleyeceğini dile getiren Çelik, “’Masal kuşu düşbazlarını bekliyor’ sloganıyla yola çıkan şenliğimiz, tarihî ve kültürel öğelerimizi hatırlamayı, masalhikâye anlatıcılığını canlandırmayı ve geleceğimizi inşa etmeyi hedefliyor. Bursa’da her daim masalların dinleneceği ve oyunların oynanacağı bir ‘Masal evi’ projesinin çalışmalarına da başlandı. Büyükşehir Belediyesi’ olarak bu yaza damga vuracak etkinliklerimizi bir bir başlatıyoruz. Yaz boyunca ‘Bursa’, kültür ve sanatla birlikte anılacak. Ne diyelim, Bursalılar ersin muradına, biz çıkalım kerevetine” dedi.
Masallar dünyasında dolu dolu 4 gün
Şenliğin danışmanlığı yürüten Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Bursa’nın yüzyıllar boyu İpek Yolu'nun heybetli kervanlarıyla şenlendiğini, kervanların Bursa'ya kadim masalları da taşıdığını söyledi. Bursalıların yüzyıllar boyunca kervanların getirdiği masalları anlattığını, Bursa'nın değerlerinin de kervanlar aracılığıyla yedi diyara yolculuk ettiğini belirten Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, şenlikle beraber kadim masalları yeniden canlandıracak olmanın heyecanını taşıdığını ifade etti. UNESCO’nun 2003 yılında ‘Kaybolmaya yüz tutan somut olmayan kültürel mirasın korunması’ ile ilgili bir sözleşme hazırladığını anlatan Özünel, “Sözleşme, tek tipleşen masallarımızı, el sanatlarımızı, geleneksel sanatlarımızı, gösteri sanatlarımızı koruma altına almayı hedefliyor. Sözleşmeye taraf olan tam 189 ülke var. Günümüz dünyasında artık yaşlı ve genç kuşaklar çok sık bir araya gelemiyor. Kadim bilgi ve bilgeliklerimizi paylaşma ortamları olmuyor. Bir sonraki kuşak bir önceki kuşağın dilini, örfünü, âdetini, sazını, sözünü, oyununu ne yazık ki bilmiyor. İyi ve doğru insanlar olmanın, doğaya saygı duymanın kapılarını aralayan masalların dünyasında dolu dolu geçireceğimiz 4 gün gerçekten çok kıymetli. Kentlerimiz modernleşiyor ancak gün geçtikçe merkezlerinde nefes alamıyoruz. Kent merkezlerinde bize geleneksel dokuyu deneyimleme imkanı sunan müzeleri önemsiyoruz. Şenliğin hazırlanmasında emeği olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve yetkililere teşekkür ediyorum. Şenliğin nice 10 seneler devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkanvekili Süleyman Çelik tarafından katkılarından dolayı Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel’e günün anısına tablo hediye edildi. Daha sonra şehrin farklı noktaların masallar anlatacak olan 20 masal anlatıcısı sahne alarak dinleyicileri masalın büyülü yolculuğuna çıkardı. Program, Dilek Türkan’ın verdiği konserle sona erdi.

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