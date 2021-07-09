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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral tutuklandı

İHA

FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Tuğgeneral S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Tuğgeneral S.A.'nın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde olduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, S.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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