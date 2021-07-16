Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada Elif Ulupınar (34) ile kızı Ebru Ulupınar (12) yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Orhangazi´ye bağlı Gemiç Mahallesi´nde meydana geldi. Nihat Ulupınar (35) yönetimindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Hayati Pekdaş (52) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 S 7567 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada Nihat Ulupınar´ın eşi Elif ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-07-16 11:45:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.