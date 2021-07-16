Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada Elif Ulupınar (34) ile kızı Ebru Ulupınar (12) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Orhangazi´ye bağlı Gemiç Mahallesi´nde meydana geldi. Nihat Ulupınar (35) yönetimindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Hayati Pekdaş (52) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 S 7567 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada Nihat Ulupınar´ın eşi Elif ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-07-16 11:45:09



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