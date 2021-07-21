Pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, bir iş yerinin çift kat penceresinin 5 santim genişliğindeki alüminyum çerçevesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak´ta saat 22.30 sıralarında bir iş yerinin bir iş yerinin penceresinin alüminyum çerçevesine yavru bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kedi çıkarılamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin sahibini arayarak durumu anlattı. İş yeri sahibinin de izniyle ekipler, çift kat pencerenin 5 santimetre genişliğindeki alüminyum çerçeveyi keserek kediyi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-21 08:40:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.