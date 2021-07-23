3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, 7 gün sonra öldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, inşaatın 3´üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Şahlan Sokak´taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, cuma günü çalıştığı inşaatın 3´üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı. Habip Türeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-23 20:13:32



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