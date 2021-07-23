3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, 7 gün sonra öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, inşaatın 3´üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi Habip Türeli (18), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Şahlan Sokak´taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, cuma günü çalıştığı inşaatın 3´üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı. Habip Türeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-23 20:13:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.