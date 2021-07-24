Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Uludağ Çobankaya mevkisine sabah saatlerinde piknik yapmak için ailesiyle beraber çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak için ormana girdi. Boynukısa, uzun süre dönmeyince ailesi aramaya başladı. Yaşlı kadına ulaşamayan ailesi bir süre sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekibin arama yaptığı bölgede Boynukısa'dan 11 saattir herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekipler, Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmalarına devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-07-24 01:53:45



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