Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Bursa Valiliği, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı sebebiyle Nilüfer ve Yıldırım Nüfus Müdürlüklerin açık olacağını duyurdu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2021KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0014:30 saatleri arasında İlimiz Nilüfer ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07:0014:30 saatleri ile 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.