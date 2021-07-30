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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

İHA

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Bursa Valiliği, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı sebebiyle Nilüfer ve Yıldırım Nüfus Müdürlüklerin açık olacağını duyurdu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2021KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0014:30 saatleri arasında İlimiz Nilüfer ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07:0014:30 saatleri ile 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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