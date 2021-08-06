Bursa’da yola saçılan karpuzlar kazaya sebep oldu

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Bursa’da kamyonetin kasasında yüklü karpuzlar yola saçılarak kazaya sebep oldu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza BursaAnkara yolunda meydana geldi. Kamyonetinin kasasına çok sayıda karpuz yükleyen pazarcı, seyir halindeyken kasadan yola saçılan karpuzları almak için yolun ortasında durdu. Kamyonetin arkasında seyreden ticari taksi şoförü, olayı fark edip, pazarcının karpuzları almasını bekledi. O esnada başka bir ticari taksi şoförü frene bastı, ancak önündeki meslektaşının aracıyla çarpışmayı engelleyemedi. Olay esnasında yoldan geçen bir vatandaş ise karpuzların yola savrulduğunu fark ederek cep telefonuyla video kaydetmeye başladı. Olayı anlattığı esnada telefonu yola çeviren vatandaş kazayı saniye saniye kaydederken, “Kaza anına bir kere daha şahit oldum” diyerek şaşkınlığını aktardı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası polis ekipleri tek şeride düşen BursaAnkara yolunu yeniden trafiğe açtı.

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