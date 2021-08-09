Bursaspor, Ozan Sol’u kadrosuna kattı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni bir transfere daha imza attı. Yeşilbeyazlılar, Bodrumspor’un golcü oyuncusu Ozan Sol’u kadrosuna kattı.

Transfer tahtasını açtıktan sonra transferde önemli adımlar atmaya başlayan Bursaspor, forvet hattına dikkat çeken bir ismi kattı. Yeşilbeyazlılar, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 31 gole ve 5 asiste imza atan Ozan Sol’u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Ozan Sol’un, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne giren bir videosu paylaşılarak, “Ailemize hoş geldin Ozan Sol” ifadeleri kullanıldı.

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