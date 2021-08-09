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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

İHA

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiler.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurşunlu Mahallesi ormanlık alanda devriye atmaya başladılar. Orman alanında yangınlara yönelik denetleme yapan ekipler şüphelendikleri 16 KPU 41 plakalı aracı durdurdular.
5 şahsın olduğu araçta arama yapan ekipler, çantalar içinde 140 gram metamfetamin ve 170 gram selvi uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Şahısların üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1300 TL para ele geçirildi.
Uyuşturucu ele geçirilen araçtaki B.A. (26), E.G. (25), A.A. (25), T.Ç. (24) ve U.D. (28) gözaltına alındılar.
Sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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