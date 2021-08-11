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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk futbolunun yıldızlarından Bursaspor'a destek

DHA

Türk futbolunun yıldızlarından Bursaspor'a destek


Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Kulübü´nün "Ayağa Kalk Bursa" hareketi ile başlattığı kampanyaya, yeşil beyazlı kulüpte yetişen veya yolu Bursa´dan geçen Türk futbolunun önde gelen isimleri destek verdi.
3 Ağustos´ta başlayan ve kentin idari, siyasi, sanayi ve taraftar desteğini alan "Ayağa Kalk Bursa" hareketine, Bursaspor´a uzun yıllar hizmet veren isimler de sessiz kalmadı. Yeşil beyazlı kulübün transfer engelini kaldırmasının ardından başlatmış olduğu kampanyaya; futbolcular ve teknik adamlar da birtakım desteklerde bulundu.
Son olarak Bursaspor´un altyapısından yetişen isimlerden Serdar Aziz ve Türkiye´yi yurt dışında temsil eden Enes Ünal, kampanya dahilinde 50´şer bin TL´lik hatıra forması aldı. Fenerbahçe´de forma giyen Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa´da oynayan Harun Tekin, Gaziantep FK´de forma giyen Ertuğrul Ersoy, Başakşehir´de oynayan Şener Özbayraklı ve daha pek çok oyuncu, bir dönem formasını terlettiği kulüp için vefa örneği gösterdi.
Futbolcuların yanı sıra, teknik direktörlerin de destekleri öne çıktı. Yeşil beyazlıların efsane kaptanlarından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Bursaspor´u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Ertuğrul Sağlam, Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Hamza Hamzaoğlu gibi, yeşil beyazlı takımın başındaki pek çok teknik adam da kampanyaya desteklerini sundu.
Bursaspor A Takım teknik heyeti, oyuncuları ve altyapı antrenörlerinden, tesis çalışanlarına dek kulübün çatısı altında yer alanlar da, kampanyaya destek vererek dayanışma örneği gerçekleştirdi.
Camiadan gelen talepler üzerine 16 Ağustos Pazartesi gününe dek uzatılan kampanyaya destek veren eski ve faal futbolcular ile teknik direktörler şöyle;
Ertuğrul Ersoy (15.000 TL), Bursaspor A Takım oyuncuları (16.160 TL), Harun Tekin (32.000 TL), Sercan Yıldırım (10.000 TL), Şamil Çinaz (16.000 TL), Hakan Aslantaş (10.000 TL), Muhammed Şengezer (10.000 TL), Şener Özbayraklı (16.000 TL), Kubilay Kanatsızkuş (16.000 TL), Mert Hakan Yandaş (16.000 TL), Ozan Tufan (50.000), İsmail Haktan Odabaşı (5.016 TL), Ricardo Faty (5.000 TL), Volkan Şen (16.000 TL), Enes Ünal (50.000 TL), Serdar Aziz (50.000 TL)
Mustafa Er ve teknik heyet (16.160 TL), Ömer Erdoğan (16.000 TL), Ivko Gançev (11.000 TL), Ertuğrul Sağlam (16.000 TL), Yalçın Koşukavak (10.000 TL), Hamza Hamzaoğlu (10.000 TL)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-11 13:45:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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