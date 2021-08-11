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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İHL öğretmenlerinden yangın bölgesine yardım

İHA

İHL öğretmenlerinden yangın bölgesine yardım

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan öğretmenler, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.
Türkiye’yi derinden üzen yangınlar için okul haberleşme grubunda bir iyilik zinciri başlatan öğretmenler, hem nakdî yardım, hem de kül olan ormanların tekrar yeşermesi için fidan bağışında bulundu. Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hasan Kaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde Türk Kızılay’a 200 fidan ve bin 400 TL nakdî yardım bağışında bulunulduğunu söyledi.
Hasan Kaya, “Bir öğretmenimiz okul grubunda, yangın bölgelerinde dikilmesi için aile fertlerinin sayısı kadar fidan bağışı yaptı. Okulumuzdaki bir öğretmen arkadaşımızı da fidan bağışı için davet etti. Buna kayıtsız kalmayan arkadaşımız da aynı bağışı yaparak başka bir arkadaşımızı davet etti. Böylelikle bu zincir öğretmenlerimizin birbirilerini davet etmesiyle büyüdü ve okulumuzdaki bütün öğretmenlere şâmil şekilde ilerledi. Kimi öğretmenimiz fidan bağışı yaptı, kimi öğretmenimiz de nakdî yardımda bulundu. Kampanyaya yaklaşık 200 fidan ve bin 400 TL nakit bağışında bulunan okulumuz öğretmenleri ülkemizin güzelleşmesi için gerekli adımı atmaya devam edeceğiz. Hassasiyetlerinden dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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