Bursa'da ormanlık alanda yangın

Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)- BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalı Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine, çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara helikopter ile de havadan destek verildi. Yangın, yaklaşık 1,5 saatte yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Alanda arazözler ile soğutma işlemleri sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2021-08-12 17:52:50
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