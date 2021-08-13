Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Anne ve çocuğu hafif yaralandı.
Kaza, Gemlik ilçesine bağlı GemlikArmutlu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada 77 ABC 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna çarptı. Kazada anne ve çocuğu hafif yaralanırken, otomobilde bulunan bir kişi ise kafasından yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.