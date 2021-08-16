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Bursa'da yalın yönetimle 72 milyon liralık tasarruf Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Beni tasarruf ve kaynak kullanma noktasında vurmak isteyenler, eleştirenler bilsinler ki her gün kendimizi çok daha tasarruflu olmak için sorguluyoruz" "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" "En çok personel gider kalemini yalınlaştırırken zorlandık. Dört yılda yeni personel istihdam etmedik"

İHA

Bursa'da yalın yönetimle 72 milyon liralık tasarruf Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Beni tasarruf ve kaynak kullanma noktasında vurmak isteyenler, eleştirenler bilsinler ki her gün kendimizi çok daha tasarruflu olmak için sorguluyoruz" "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" "En çok personel gider kalemini yalınlaştırırken zorlandık. Dört yılda yeni personel istihdam etmedik"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yıl içinde uygulanan Yalın Belediyecilik modeli ile personel, ekip, ekipman ve kaynak yönetimindeki iyileştirmelerle son bir yılda 72 milyon liralık tasarruf sağlandı. Belediyelerin kar elde etme gibi bir amacı olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, elde edilen tasarrufun yine vatandaşa hizmet olarak döndüğünü vurguladı. Muhalefete de seslenen Başkan Alinur Aktaş, "Beni tasarruf veya makine kaynak kullanımı noktasında vurmak isteyenler eleştirmek isteyenler bilsinler ki her gün kendimizi "çok daha tasarruflu olmak adına" sorguluyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" diye konuştu. Başkan Aktaş, en çok personel gider kalemini yalınlaştırırken zorlandıklarını kaydederken, "Mart ayından bu yana toplu iş sözleşmesini imzalamadık. Çalışanlarımızın kayıpları yok, farkları alacaklar. Eski halimiz yenilenmiş haldeki belediyeden daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlendiği basın toplantısı ile Büyükşehir bünyesinde uygulanan Yalın Belediyecilik projesinin kazanımlarını kamuoyu ile paylaştı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile İznik, Yenişehir, Orhangazi, Büyükorhan, Harmancık ve Keles Belediye Başkanları da katıldı.
Sınırsız bütçemiz yok
Ulaşımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültür sanata kadar her alanda üretilen hizmetler için bir kaynak gerektiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sınırsız bir bütçeye sahip olmadıklarını, bu nedenle kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla özel sektörde yoğun olarak kullanılan ‘Yalın Yönetim Sistemini’ belediyeye uyarladıklarını vurguladı. Yaptıkları plan doğrultusunda sınırlı kaynakları doğru yönetimle, şehrin öncelikli ihtiyaçları için kullandıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Göreve başladığımızda mali disiplin çerçevesinde bazı projelerde revizyona gittik. Atıl, işe yaramayan, bu şehre faydası dokunmayacak, kullanılmaya başladığında ciddi zararlar oluşturacak projelerle ciddi revizyonlar yaptık. Her şeyi kar çerçevesinde kıyaslayan bir anlayışımız olmaz. Belediyelerin kar amaçlı kuruluşlar olmadığını herkes biliyor. Ancak gerekse hizmetlerde gerekse kaynak kullanımında her kalemi yalın yönetimle tek tek sorguladık” dedi.
1 yılda 72 milyonluk tasarruf
Bursa’nın ‘yalın yönetim’ felsefesine hiç de yabancı olmadığını özellikle otomotiv sanayiinde yoğun olarak kullanıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Vatandaşlara yönelik değer üretmeyen, gereksiz kaynak tüketimine sebep olan işlemleri yok ediyoruz. İyi iş modellerini yaygınlaştırıyoruz. Uygulamanın ilk yıkında 72 milyon liralık tasarruf elde ettik. Buna sadece ekonomik olarak bakmamak gerek. Aynı zamanda iş gücünü doğru kullanıp, zamandan tasarruf sağladık ve hizmet birimlerimizle yeni alanlar kazandık. Vatandaşa sunulan hiçbir hizmeti iptal etmedik. Çalışmalarla elde ettiğimiz kaynakları yeni projelerimize aktarıyoruz. Beni tasarruf veya makine, kaynak kullanımı noktasında eleştirmek isteyenler bilsinler ki her gün çok daha tasarruflu olmak adına daha neler yapabiliriz diye kendimizi sorguluyoruz” diye konuştu.
İyileştirmenin sonu yok
Yalınlaştırma çalışmalarının önemli kazanımları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, olası yangınlara daha erken müdahale için araçların patinaj yapmasının nedenlerinin bile incelendiğini vurguladı. İyileştirmenin sonunun olmadığını, kaliteli yönetimin sürekli iyileştirmeden geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Doğumdan ölüme kadar 7 gün 24 saat hizmet veren ir kurumuz. Sistemi A’dan Z’ye sorgulayıp, güncellememiz gerekiyor. Tüm iş ve işlemleri yalınlaştırıp vatandaşın memnuniyetini arttırmamız gerekiyor. Kurum giderlerinden yapacağımız her tasarruf ve iyileştirme vatandaş için yeni hizmetler ve yaşam kalitesindeki artış demektir. Bize emanet edilen bu işi babamızdan miras devralmadık. Birilerine miras olarak da bırakmayacağız. Görevi gönül huzuruyla bırakmanın hazzı içinde olmak istiyoruz. İnancımızın gereği, israf haramdır. Elinizdeki kaynakları maksimum verimlilikle kullanmamız gerekiyor” dedi.
Başkan Aktaş, uyguladıkları projenin Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk olduğunu ve Gaziantep başta olmak üzere farklı belediyelerin uygulamayı model olarak alıp, çalışmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
Başkan Alinur Aktaş bir soru üzerine ise en çok personel kalemlerini yalınlaştırırken zorlandıklarına işaret ederek, "Toplu iş sözleşmesini marttan beri imzalamadık. Çalışanlarımızın kayıpları yok. Farkları alacaklar. Eski halimiz yenilenmiş haldeki belediyeden daha iyi durumda. Benden en yüksek ücreti istiyorlar. Biz Bursa'yız. Benimle çalışan arkadaşımızı, 5 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yapılacak. Ancak yanlış planlarla yönlendirilmeye çalışıyorlar. Böyle gidersek belediye haricinde kimsenin çalışma ihtiyacı olmaz. Herkes belediyede çalışmak ister. Böyle bir dünya yok. Özel sektörle ilgili hedefleri olan şehiriz. Çalışılacak tek alan belediye değil. Belediyede oturmuş sistem var. Kimse bunu değiştirmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de elde edilen kazanımların özellikle vatandaşa hizmet olarak dönmesini sağlayan proje nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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