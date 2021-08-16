Uludağ’da kaçağa karşı mücadele

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan mahallelerdeki kaçak yapıları tek tek yıkıyor. Son olarak Soğukpınar Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız beş prefabrik evi yıkan Osmangazi Belediyesi, bu konudaki kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğukpınar Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşâ edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan 5 prefabrik ev, iş makinesi ile yıkılarak kullanılmaz hâle getirildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirtti.

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