Bursa'da ormanlık alanda yangın 2 saatte kontrol altına alındı

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Muammer İRTEMAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) - BURSA´nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mudanya ilçesi, Çepni Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangına müdahaleye, helikopter ile havadan destek de verildi. Yoğun uğraşlar sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Muammer İRTEM, Abdulselam UĞUR

2021-08-21 19:30:21



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