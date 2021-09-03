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Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 12 liraya düşünce çiftçi isyan etti Bu yıl hastalıktan incirler dökülmesine rağmen fiyatların şirketler tarafından düşürülmesine çiftçiler tepkili Üreticiler tepki için ürünlerini ihracat yerine iç piyasaya satmaya hazırlanıyor

İHA

Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 12 liraya düşünce çiftçi isyan etti Bu yıl hastalıktan incirler dökülmesine rağmen fiyatların şirketler tarafından düşürülmesine çiftçiler tepkili Üreticiler tepki için ürünlerini ihracat yerine iç piyasaya satmaya hazırlanıyor

Bursa'nın dünyaca ünlü siyah inciri yetiştiren çiftçiler, bu sene dondan dolayı ürünlerinde yüzde 50 rekolte kaybı yaşanmasına rağmen, şirketlerin fiyatları düşürmesine tepki gösterdi.
Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen siyah incirde bu sene soğuklardan dolayı yüzde 50 rekolte kaybı yaşadı. Bu yıl geçen yıla nazaran yüzde elli rekolte kaybı olduğunu belirten üreticiler, bu yıl fiyatların yüksek gitmesini beklerken, incir ihracatı yapan şirketlerin fiyatları düşürmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Her sene olduğu gibi şirketler incirin olmaya başladığı ve az olduğu günlerde kilosunu 30 liradan almaya başladı ve daha sonra fiyatları 14 liraya kadar düşürdü. Yurt dışında tanesi 1 avrodan satılan incir, üreticiden burada kilosu 14 liradan alınıyor. Her geçen gün fiyatı şirketler tarafından düşürülmesi ise üreticiyi isyan noktasına getirdi. Bu yıl ürün olmadığı için değerli olması gereken incir sadece köylüden ucuz alınıp Avrupa pazarında yüksek fiyatlara satılıyor. Bu duruma tepki gösteren üreticiler, düşük fiyat politikası uygulayan şirketlere tepki göstermek için inciri iç piyasaya satmayı düşünüyor.
Siyah incir üreticisi ve aynı zamanda Osmangazi Köyü Kooperatifi Başkanı Sinan Kaya, "Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı incirlerde hasarlar oluştu. Ortalama yüzde 50 rekolte kaybı var. İncirler olmadan dalında kararıp döküldü. Her yıl incir üzerinde oynanan oyunlar bıktırdı. Şirketlerin kâr marjlarını yükseltmek için yaptığı oyunlar bu sene de oynanıyor. Bu yıl incir 30 liradan sezonu açtı. Fakat bu sabah 12 liraya düşürdüler. Üreticinin tepki göstermesi üzerine öğleden sonra fiyatı 14 liraya çıkardılar. Bu üründe bir yılın emeği var. Dünyada siyah inciri Bursa köyleri üretiyor. Bu inciri şirketlere vermemiz gerekiyor. Bu yıl incir köy kooperatifleriyle birlikte, şirketlerin fiyat politikasına tepki göstermek için ortak proje hayata geçiriyoruz. Siyah inciri önümüzdeki yıl ihracata değil iç piyasaya göndermek için kampanya başlatıyoruz. Bunun kararını bir araya gelerek aldık. Bizden kilosu 14 liraya alınan bu nâdide meyve Avrupa'da taneyle satılıyor. Bir tanesi 1 avrodan satılıyor. Bir kiloda 17 incir bulunuyor. Arada korkunç rakamlar var. Biz ekmeğimizle oynatmak istemiyoruz. Biz fiyatların düşürülmesine tepkiliyiz. Bu inciri Avrupa'ya ihraç eden firmalar, Avrupa'daki ihracat yaptıkları firmalarla, şu kadar ürünü temin edeceğim diye anlaşma yapıyor. Bu kadar ürünü getirmek için uluslararası firmalarla mukavele imzalıyor. Bizden bu ürünü alan firmalar taahhüt ettiği inciri vermek zorunda. Yoksa tazminat öderler. Firmalar önümüzdeki yıl da bu şekilde fiyat politikası uyguladığı takdirde ihracata incir vermeyeceğiz" dedi.

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