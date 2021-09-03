Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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İznikYenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10.00 sularında İznikYenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Ş.B'nin (33) kullandığı 16 BLS 13 plakalı tır, İznik’e doğru seyir halindeyken, arkadan gelen Ö.G'nin (58) kullandığı 16 PAA 80 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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