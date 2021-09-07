Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

İHA

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07.09.2021 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, 07.09.2021 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 850 polisle uyuşturucu operasyonu; özel harekat ve çevik kuvvet de katıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 850 polisle uyuşturucu operasyonu; özel ...
Şafak vakti drone destekli dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı Bursa'da 850 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Şafak vakti drone destekli dev uyuşturucu operasyonu ...
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Oğuzhan Koç konserinde sürpriz evlilik teklifi
Uludağ Üniversitesi'nin acı kaybı
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'nin acı kaybı
İHA’lar Bursa’da savaşıyor
YEREL HABERLER İHA’lar Bursa’da savaşıyor
TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması, Bursa'da başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması, ...
TEKNOFEST heyecanı Bursa'yı sardı
YEREL HABERLER TEKNOFEST heyecanı Bursa'yı sardı
Yılmaz, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Yılmaz, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Otomotiv endüstrisinin temsilcileri OTEKON’da buluştu
YEREL HABERLER Otomotiv endüstrisinin temsilcileri OTEKON’da buluştu
İlk ders Başkan Dündar’dan Başkan Dündar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER İlk ders Başkan Dündar’dan Başkan Dündar, ...
Genç pehlivan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Genç pehlivan madalya ile döndü
Kaçak mobilya imalathanesi JÖH nezaretinde belediye ekiplerince yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak mobilya imalathanesi JÖH nezaretinde belediye ...
Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Kayalıklara çarpan genç ölüm-kalım mücadelesi veriyor
Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kadın ve erkek arkadaşı polise ...
Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda olması çok acı"
YEREL HABERLER Şehit babası Çelikcan: "Bize acı verenlerin aramızda ...
Kırtasiye setleri bu yıl da Gemlik Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Kırtasiye setleri bu yıl da Gemlik Belediyesi’nden
Tiyatro okulu yeni döneme perdelerini açtı
YEREL HABERLER Tiyatro okulu yeni döneme perdelerini açtı
Tarihî yalı “Ana Kucağı” oldu
YEREL HABERLER Tarihî yalı “Ana Kucağı” oldu
Yıldırım’da fâhiş fiyata geçit yok Yıldırım’da marketler ve fırınlar mercek altında
YEREL HABERLER Yıldırım’da fâhiş fiyata geçit yok Yıldırım’da ...
Ev tekstili sektörü bu fuarda buluşacak
YEREL HABERLER Ev tekstili sektörü bu fuarda buluşacak
Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı
YEREL HABERLER Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, ...
Karacabey’in en önemli değerlerinden defne dünyaya açılıyor Türk defnesi coğrafî işaret tescilini aldı, sıra Avrupa Birliği’nde
YEREL HABERLER Karacabey’in en önemli değerlerinden defne dünyaya ...
-Marmarabirlik’te rekolte beyan alımları başladı
YEREL HABERLER -Marmarabirlik’te rekolte beyan alımları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.