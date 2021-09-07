Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07.09.2021 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, 07.09.2021 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.