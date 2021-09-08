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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

İHA

Yeni metro hattındaki ağaçlar kesilmek yerine taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları başlayan EmekŞehir Hastanesi metro hattı üzerinde yer alan ağaçların bir kısmını Hamitler’deki ağaçlandırma sahasına nakletti, bir kısmını da budadı.
Bilhassa pandemide Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek Şehir Hastanesi raylı sistem hattında inşaat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hatta, müteahhit tarafından sondaj çalışmaları tamamlanırken, kazık imâlatları ve trafik sirkülasyon planına uygun alternatif yol oluşturma çalışmaları devam ediyor.
Ağaçlar taşındı
Bir taraftan müteahhit firma tarafından çalışmalar devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dâiresi Başkanlığı ekipleri de güzergah üzerindeki yetişkin ağaçları taşıma işlemine başladı. Trafiği aksatmamak için gece yarısı başlayan çalışmalarda özel söküm aracıyla köklerinden sökülen ağaçlar, Hamitler’deki ağaçlandırma sahasına dikiliyor. Hat üzerine denk gelen 4 ağaç, bu yöntemle nakledilirken, 10 ağaç da çalışmaları ve trafiği aksatmayacak şekilde budanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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