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TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 - Yılport Samsunspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 4 - Yılport Samsunspor: 1

TFF 1. Lig 5. haftasında Bursaspor, sahasında Yılport Samsunspor’u ağırladı. Mücadeleden 41 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada Reagy Ofosu, ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Ofosu’nun vuruşu kalecide kaldı.
13. dakikada Burak Altıparmak’ın uzaktan sert vuruşu üstten auta çıktı.
14. dakikada Mehmet Akyüz’ün vuruşunda Luka Capan’a çarpan top ağlarla buluştu. 01
15. dakikada Ofosu’nun sol kanattan getirdiği topla ceza sahası yayında buluşan Acalotse’nin şutunu kaleci Aykut Özer kurtardı.
18. dakikada Elton Acolatse, sağ kanatta ceza sahasına sarktı ve çıkarttığı şut az farkla auta gitti.
27. dakikada Acolatse’nin ortasında Tim Matavz ve İsmail Yüksek kale önünde topa dokunamadı.
31. dakikada Emirhan Aydoğan’ın kullandığı penaltı atışı golle sonuçlandı. 11
45+1. dakikada Mehmet Akyüz ceza sahası içinde topla buluştu ve müsait pozisyonda vuruşu çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk, zor topu çıkartarak gol izni vermedi.
49. dakikada Massimo Bruno, orta alanda aldığı topu iyi sürdü, iki rakibi ekarte ederek ceza sahası yayından vurduğu top ağlarla buluştu. 21
57. dakikada Mehmet Akyüz, sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Erhan Erentürk iki hamlede kurtardı.
68. dakikada Massimo Bruno’nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Acolatse, plase vuruşla topu auta attı.
75. dakikada Emirhan Aydoğan, rakibine kayarak yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
84. dakikada Namik Alasgarov’un ara pasında topla buluşan Batuhan Kör, topu plase vuruşla ağlara gönderdi. 31
90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Şen, kolay bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 41

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Oğuz Kağan Çalışır xxx
Bursaspor: Erhan Erentürk xxxx, Onur Atasayar xx, Luka Capan xxxx, Emirhan Aydoğan xxxx, Reagy Ofosu xxx (Namiq Alasgarov dk. 60 xxx), Kubilay Sönmez xxx (Taha Altıkardeş dk. 77 xx), Burak Altıparmak xxx, Massimo Bruno xxxx (Kerem Şen dk. 76 xx), İsmail Yüksek xxxx, Tim Matavz xx (Batuhan Kör dk. 76 xxxx), Elton Acolatse xxx (Cüneyt Köz dk. 90+3 ?)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Uğur Kaan Yıldız, Vefa Temel, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Yılport Samsunspor: Aykut Özer xx, Ali Ülgen xx, Recep Burak Yılmaz xxxx, Kevin Boli xxx, Soner Gönül xxx, Yasin Öztekin xx, Hasan Kılıç xxx, Melih Okutan xx (Moryke Fofona dk. 53 xx), Osman Çelik xx (Eraldo Çinari dk. 77 xx), Tomane xxx, Mehmet Akyüz xxx
Yedekler: Nurullah Aslan, Hüseyin Öztürk, Alaaddin Okumuş, Berk Taşkın, Melih Altikulac, Yunus Emre Çift, Semih Altıkulaç, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Luka Capan (dk. 14 k.k.) (Samsunspor), Emirhan Aydoğan (dk. 31 pen.), Massimo Bruno (dk. 49), Batuhan Kör (dk. 84), Kerem Şen (dk. 90+5) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Emirhan Aydoğan (dk. 74) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Kubilay Sönmez, Emirhan Aydoğan, Luka Capan, İsmail Yüksek (Bursaspor), Kevin Boli, Hasan Kılıç, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül (Samsunspor)

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