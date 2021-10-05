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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor´un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz İbrahim Cezayir´e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Karacabey Belediyespor'un, yeni teknik direktörünü önümüzdeki günlerde açıklaması beklenıyor.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-10-05 18:31:45



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