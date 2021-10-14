Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek

TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak olan BursasporBeypiliç Boluspor müsabakasında hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.
TFF 1. Lig’in 9. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Yapılan açıklamada Pazar akşamı saat 19.00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan BursasporBeypiliç Boluspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlenecek. Trabzon bölgesi hakemi yönetiminde 5 maça çıkan Bursaspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alırken, Boluspor ise 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.