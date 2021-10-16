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Frenleri tutmadı, faciadan dönüldü..O anlar kamerada Orhangazi ilçesinde frenleri tutmayan otomobil önce motosiklete ardından da park halindeki otomobillere çarptı

İHA

Frenleri tutmadı, faciadan dönüldü..O anlar kamerada Orhangazi ilçesinde frenleri tutmayan otomobil önce motosiklete ardından da park halindeki otomobillere çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yokuş aşağı frenleri tutmayan bir otomobil önce seyir halindeki bir motosiklete daha sonra da park halindeki araçların arasına dalarak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşlı bir adam yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza sabah 11.30 sıralarında Orhangazi’de Tekke Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Celil Yılmaz (62) idaresindeki 16 GT 384 plakalı otomobil Horhor Caddesinde yokuş aşağı indiği esnada otomobilin frenleri boşaldı.
Motosiklete çarptı
Hızla yokuş aşağı inen otomobil önce Yusuf Üzen (73) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü savuran otomobil daha sonra park halinde bulunan 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen yaralandı. Kaza sonrasında ortalı k savaş alanına dönerken yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan şehir içinde faciadan dönülen kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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