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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit’i anlattı

İHA

Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit’i anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin Edebiyat Müzesi’nde düzenlediği Nadir İşler söyleşilerinde Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit konuşuldu.
“Oyuncu Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir AntiYıldız: Adile Naşit” kitabının yazarı Sibel Öz, sanatçı Adile Naşit’in hikayesini ve sanat hayatını anlatırken yakın tarihe de ışık tuttu. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, düzenlediği Nadir İşler söyleşilerinde değerli isimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Enis Batur, Gündüz Vassaf ve Saadet Özen’in konuk olduğu ve pandemi sebebiyle çevrim içi düzenlenen söyleşi ilk defa yüz yüze gerçekleşti. Misi’de bulunan Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen söyleşide bu defa yazar ve editör Sibel Öz katılarak Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’i anlattı. “Oyuncu Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir AntiYıldız: Adile Naşit” isimli kitabın yazarı Sibel Öz, rol aldığı onlarca sinema filminde ve tiyatro oyununda, kendisi ile özdeşleşen karakterler ile herkes tarafından sevilen bir isim olan Adile Naşit’in bilinmeyenlerini anlatırken, Adile Naşit’in ailesinin ve kendisinin hikayesini dönemsel bağlamları da göz önünde tutarak ele aldı.
Herkesin gönlünde taht kuran Adile Naşit’in hayatından ilginç detayları paylaşan Sibel Öz, sanatçının yaşadığı dönemdeki politik ve kültürel ortamı, Yeşilçam’ı, tiyatroyu ve ailesini anlattı. Adile Naşit’in babasının tiyatronun efsane isimlerinden tuluatçı “Komiki Şehir” Naşit Bey, annesinin kantocu Amelya Hanım, büyükannesinin kantocu “Küçük Verjin”, dedesinin kemani Yorgi efendi, dayılarının tuluatçıdüettocu Niko ve kemani Andre, kardeşinin tiyatrosinema oyuncusu Selim olduğunu anlatan Sibel Öz, “Adile Naşit kanında oyunculuk olan bir sahne sevdalısı. Oyuncu, dış görünüşüyle klasik “yıldız” standartlarına taban tabana zıt sayılsa da oyunculuğuyla, sahneye, rollere hakimiyetiyle, duruşuyla yıldızlaştı” dedi.
Adile Naşit’i anti yıldız olarak tanımlayan Sibel Öz, “O yıllarda yıldız bir kadınsa arzu nesnesi olması gerektiği yönünde genel bir kanı vardı. Yıldızların balık etli olması makbulken, Adile Naşit’in fiziği sorun oluyor. Ama Adile Naşit yeteneğiyle öne çıkıyor ve tiyatroda hızla yükseliyor. Sonra da sinemaya geçiyor” diye konuştu.
Adile Naşit’in yan rol oynarken başrol olduğunu söyleyen Sibel Öz, sanatçının rolleriyle hiç mesafesinin olmadığını anlattı. Öz, “Adile Naşit’in rollerinde sergilediği insanlık meselesi gerçek yaşamıyla örtüşüyor” dedi.

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