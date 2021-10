Kuveytli fotoğrafçılar Türkiye'deki yaban hayata hayran kaldı

Kuveytli yaban hayatı fotoğrafçıları Othman Albedaiwi ve Hamed AlRefaei Türkiye’de çektiği yabani kuş fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor. Albedawi’nin özellikle görüntülenmesi oldukça zor olan yalıçapkınını uçarken fotoğrafladığı kare büyük beğeni topladı.

Kuveytli kuş fotoğrafçısı olan ve geçtiğimiz günlerde arkadaşı Hamed AlRefai ile Türkiye’de 2 hafta geçiren Othman Albedaiwi’nin çektiği yaban hayatı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Albedaiwi her fırsatta Türkiye’ye gelmek istediğini ve yaban hayatını çok sevdiğini dile getiriyor.

Kuveyt’ten Türkiye’ye sık sık kuş fotoğrafı çekmek için geldiklerini söyleyen Othman Albedaiwi, "Türkiye kuş çekmek için öncelikle seyahat ettiğim ülkeler arasında. Bu son gelişimde 2 hafta boyunca Bursa ve İzmir’de kuş fotoğrafı için arazi yaptım. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Doğasını da çok seviyorum. Biz çöl ikliminde yaşadığımız için yeşil örtüyü daha çok seviyoruz ve Türkiye gerçekten çok güzel" dedi.

Türkiye’ye yaptığı turlarda farklı kuş türlerini görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Othman Albedaiwi, "Ağaçkakanlar çok ilgimi çekiyor. Karacabey Longozu bu anlamda çok zengin bir orman. Orayı gezmekten çok mutluyum. Bunun yanında yalıçapkını fotoğraflamak çok güzeldi. Baştankara türleri, şakrak, ispinoz, çaprazgaga gibi orman kuşlarından da büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum" dedi.

Türk mutfağı ve Türklerin misafirperverliğinden de duyduğu memnuniyete vurgu yapan Albedaiwi, "Her geldiğimde farklı anılar biriktiriyorum. Kuveyt’ten Türkiye’ye gelen çok fotoğrafçı var. Onlarla da görüşüyoruz ve özellikle Bursa’yı onları her fırsatta öneriyorum. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.