Teco Karacabey Belediye Spor - Şanlıurfaspor: 1-2

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Hamit Basık, Mahmut Gülle, Şeyhmus Baysal
TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Ömer Faruk (Dk.87 Enes), Ahmet (Dk.46 Ata), Denis (Dk.23 Kaan), Berk, Yağız, Enes (Dk.46 Sadık), Berke (Dk.64 Efe), Hamza, Muhammed, Batuhan
ŞANLIURFASPOR: Mücahit Kadir, Kemal, Devrim (Dk.69 Erkan), Kubilay, Vedat (Dk.46 Samed), Emir, Emirhan (Dk.82 Behlül), Şiyar, Ferhat, Muhammet
GOLLER: Dk. 53 Berke (Teco Karacabey Belediye Spor) Dk. 36 Muhammet Raşit, Dk. 59 Kubilay (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Yağız, Berk (Teco Karacabey Belediye Spor) Devrim, Vedat, Emirhan (Şanlıurfaspor)
Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Teco Karacabey Belediye Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
18´inci dakikasında etkili oyun sergileyen Şanlıurfasporlu Kubilay´ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Hüseyin topa müdahale ederek gole izin vermedi.
36´ncı dakikada Devrim´in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muhammet Raşit´in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
42´nci dakikada Kaan´ın kullandığı serbest vuruşta Muhammed Rıdvan´ın kafa vuruşunda yakaladığı pozisyonu Şanlıurfaspor kalecisi Mücahit kurtardı.
53´üncü dakikada Berk´in vuruşunda kaleci Mücahit´ten dönen topa vuran Berke topu filelerle buluşturdu: 1-1.
59´ncu dakikada Muhammet´in ortasında Kubilay kafayla topu ağlara gönderdi ve Şanlıurfaspor öne geçti: 1-2.
Mücadelede başka gol olmayınca Şanlıurfaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-10-27 17:23:36
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