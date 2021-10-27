Teco Karacabey Belediye Spor - Şanlıurfaspor: 1-2

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hamit Basık, Mahmut Gülle, Şeyhmus Baysal

TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Ömer Faruk (Dk.87 Enes), Ahmet (Dk.46 Ata), Denis (Dk.23 Kaan), Berk, Yağız, Enes (Dk.46 Sadık), Berke (Dk.64 Efe), Hamza, Muhammed, Batuhan

ŞANLIURFASPOR: Mücahit Kadir, Kemal, Devrim (Dk.69 Erkan), Kubilay, Vedat (Dk.46 Samed), Emir, Emirhan (Dk.82 Behlül), Şiyar, Ferhat, Muhammet

GOLLER: Dk. 53 Berke (Teco Karacabey Belediye Spor) Dk. 36 Muhammet Raşit, Dk. 59 Kubilay (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Yağız, Berk (Teco Karacabey Belediye Spor) Devrim, Vedat, Emirhan (Şanlıurfaspor)

Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Teco Karacabey Belediye Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

18´inci dakikasında etkili oyun sergileyen Şanlıurfasporlu Kubilay´ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Hüseyin topa müdahale ederek gole izin vermedi.

36´ncı dakikada Devrim´in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muhammet Raşit´in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

42´nci dakikada Kaan´ın kullandığı serbest vuruşta Muhammed Rıdvan´ın kafa vuruşunda yakaladığı pozisyonu Şanlıurfaspor kalecisi Mücahit kurtardı.

53´üncü dakikada Berk´in vuruşunda kaleci Mücahit´ten dönen topa vuran Berke topu filelerle buluşturdu: 1-1.

59´ncu dakikada Muhammet´in ortasında Kubilay kafayla topu ağlara gönderdi ve Şanlıurfaspor öne geçti: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Şanlıurfaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-10-27 17:23:36



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