Çevreci AVM'ye 4 bin güneş paneli Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya alışveriş merkezi, çatısındaki 20 dönümlük güneş panelleri ile hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazlasını devlete satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreci AVM'ye 4 bin güneş paneli Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya alışveriş merkezi, çatısındaki 20 dönümlük güneş panelleri ile hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazlasını devlete satıyor

İHA

Çevreci AVM'ye 4 bin güneş paneli Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya alışveriş merkezi, çatısındaki 20 dönümlük güneş panelleri ile hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazlasını devlete satıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatısı güneş panelleri ile kaplı alışveriş merkezi, kendi enerjisini üretiyor, elde ettiği fazla enerjiyle de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Tükettiği enerjinin 1,5 katını depolayıp devlete satan çevreci AVM, 7/24 yaşayan fuar yapısıyla da yurt dışı ve yurt içinden müşterilerin ilgi odağı oluyor.
BursaAnkara yolu üzerinde İnegöl girişinde 365 gün açık fuar merkezi konseptinde tasarlanan ve toplam 45 bin metrekare kapalı alana sahip olan İMOTİM AVM, çatısında 18 bin 500 metrekarelik alana kurulu güneş paneli tarlasıyla ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse iki katını üretiyor. AVM, tükettiği enerjinin 1,5 katını depolayıp satarak Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Fuar merkezi şeklinde tasarlanan AVM'deki bütün mağazaların İnegöl'de üretim yapan büyük mobilya firmalarına ait olduğunu belirten İMOTİM Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yavaş, "Bütün mağazaların önü açık. Şehir dışından, yurt dışından, Türkiye'nin her yerinden gelen müşterilerimiz çok rahat bir şekilde dükkanların içerisine girmeden rahatlıkla tüm ürünleri görebiliyor. Eğer beğendikleri bir ürün olduğunda içeriye girip ürün hakkında bilgi alıp yakından inceliyor" dedi.
Güneş panelli çatı sistemini ticaretin yanı sıra bir memleket meselesi olarak görüp harekete geçirdiklerini ve yenilenebilir kaynaklardan olan güneş panelleriyle tamamlayıp böyle bir yatırıma imza attıklarını belirten İMOTİM Genel Müdürü Ali Ünal da, "Bu yatırımla insanları çevreci yatırımlara yönlendirmeye vesile olduk. Bizden sonra buradaki büyük esnaflardan da bu panelleri kuranlar oldu. Tabii kaynaklardan yararlanmak istedik. Mart ayından bu yana güneş panelleriyle kendi elektriğimizi üreterek kullanıyoruz" dedi.
Ünal, güneş paneli sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi:
"1585 kwp enerji üretiyoruz. Kendi ihtiyaç duyduğumuzun 1.5 katını da devlete vererek kendi enerjimizi üretiyoruz. Burada 395'lik 4 bin 14 adet panel ve 80'lik 16 adet invertör ile üretim yapıyoruz. 20 bin metrekare çatımız var. Bunun yaklaşık 18 bin 500 metrekaresinde bu sistemleri kurduk. 4,5 yılda yaptığımız yatırımın karşılığını geri alıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Şehirden şehre salla yolculuk
YEREL HABERLER (Özel) Şehirden şehre salla yolculuk
İnegöl'de asayiş uygulaması
YEREL HABERLER İnegöl'de asayiş uygulaması
Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın
Bursa'da 7 araç birbirine girdi; 1'i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 araç birbirine girdi; 1'i ağır 10 yaralı
Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık ...
3 katlı binanın teras katında yangın
YEREL HABERLER 3 katlı binanın teras katında yangın
Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin duvarına çarptı
YEREL HABERLER Gemlik'te zincirleme kaza: Araçlardan biri evin ...
Cumhuriyet coşkusu Zara ile tavan yaptı
YEREL HABERLER Cumhuriyet coşkusu Zara ile tavan yaptı
29 Ekim Yıldırım’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Yıldırım’da coşkuyla kutlandı
Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri
YEREL HABERLER Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri
Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok
YEREL HABERLER Onaltı yaşındaki Selda'dan 2 gündür haber yok
Habersiz çarşıya giden karısını bıçaklamıştı, devlet ailenin evlat edindiği çocuk için inceleme başlattı Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ailenin 4 yıl önce evlatlık aldığı çocuk için evde sosyal inceleme başlattı
YEREL HABERLER Habersiz çarşıya giden karısını bıçaklamıştı, devlet ...
TBMM Başkanı Şentop, Ahmed Cevdet Paşa'yı anlattı: "Hayatına birçok şey sığdırdı" Şentop, Bursa'da Ahmed Cevdet Paşa sempozyumuna katıldı Şentop, müzede hazırlanan alanda ok attı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Ahmed Cevdet Paşa'yı anlattı: ...
TBMM Başkanı Şentop Bursa'da
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop Bursa'da
Noter önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar sitem etti
YEREL HABERLER Noter önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar sitem ...
Mustafakemalpaşa'da çocuklar çifte bayram yaşadı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da çocuklar çifte bayram yaşadı
TBMM Başkanı Şentop, Bursa’daki misafir öğrencilerle buluştu. TBMM Başkanı Şentop: "İşi en iyi yapan siz olun”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Bursa’daki misafir öğrencilerle buluştu. ...
Devrilen ağacın altında kaldı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen ağacın altında kaldı hayatını kaybetti
120 bin üyeli Eski Bursalılar Grubu geleneksel toplantıda buluştu
YEREL HABERLER 120 bin üyeli Eski Bursalılar Grubu geleneksel ...
Logitork Lojistik’ten 100 TIR’lık dev yatırım
YEREL HABERLER Logitork Lojistik’ten 100 TIR’lık dev yatırım
Çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 66'sı asılsız 
YEREL HABERLER Çağrı merkezine yapılan ihbarların yüzde 66'sı ...
Hayalet hırsız beyaz çarşaf giydi, böyle çaldı Bembeyaz çarşafa bürünüp gece yarısı sokağa çıkan hırsız, 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hayalet hırsız beyaz çarşaf giydi, böyle ...
Tutuklu sanık koronavirüs oldu, mahkeme karar veremedi
YEREL HABERLER Tutuklu sanık koronavirüs oldu, mahkeme karar ...
Kış aylarında cilt sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Kış aylarında cilt sağlığına dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.