Dilek fenerleri ve balonları organ bağışına dikkat çekmek için uçuruldu



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte 'Dileğim bir yaşam' sloganıyla dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüne bırakıldı.

BUÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi, BUÜ AKUT Öğrenci Topluluğu ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. Üniversite kampüsünde buluşan öğrenci ve yetkililer, `Dileğim bir yaşam´ sloganıyla ellerindeki dilek fenerlerini ve balonları gökyüzüne bıraktı. Öğrenciler kurulan stantlarda organ bağışı konusunda bilgilendirildi.

Organ bağışına dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Organ Nakil Koordinatörlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz Selim Çınar, "Bugün burada tek dileği organ nakli ile yeni bir yaşama kavuşmak isteyen hastalarımız için farkındalık yaratmak adına bu etkinliği düzenliyoruz. `Dileğim bir yaşam´ sloganıyla dilek fenerlerimizi uçuracağız. Ülkemizde 30 bine yakın hastamız organ nakli bekliyor. Ne yazık ki organ bağışlarının yetersiz olmasından dolayı her yıl binlerce insanımız hayatını kaybediyor. Organ bekleyen hastaların sesini duyurabilmek adına bu etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.

'HASTALARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bursa Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu Başkanı Ogün Çelik de, "Her sene 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası´nda üniversitemizin farklı noktalarında stantlar açıyoruz ve insanları bu konuda bilgilendiriyoruz. Bu sayede organ nakli bekleyen hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'1 KİŞİ 6 KİŞİNİN HAYATINI KURTARABİLİYOR'

Oğluna böbreğini veren Fadime Ocak, "Çocuğunuzun hastalık nedeniyle günden güne eridiğini görüyorsunuz. Hasta olan insanlar, belli fonksiyonlarını kaybediyorlar. Böbrek çalışmadığı zaman birçok hastalığı tetikliyor. İnsanlar bu durumları bilirse, bağış sayısı artar. Bir kişi, organlarıyla 6 kişinin hayatını kurtarabiliyor. İnsanların organlarını bağışlaması lazım. Ben diğer organlarımı da bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında böbrek nakli olan Doğukan Balıkçılar da, "Bir kişinin hayat kaybetmesiyle organ nakli bekleyen birçok insan hayat buluyor. Herkese organlarını bağışlamalarını tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-11-08 14:44:40



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