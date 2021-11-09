Motosikletlerin üzerine yatıp yarış yapan iki genç hapis cezasıyla yargılanacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde canlarını hiçe sayıp üzerine yattıkları motosikletleriyle yarış yapan iki genç Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay BursaAnkara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İki genç sürücü daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi. Ölümle burun buruna kalan gençler, araçların arasından hatalı sollamalarda yaptılar. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yağan tepkiler büyüdü. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları tespit edip yakaladı. Sürücüler H.K. Ve M.B.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 315'er lira idari para cezası uygulanırken, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

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