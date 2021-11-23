Başkan Özkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenliğin, dünyanın her noktasında en kutsal ve en itibarlı meslek olduğunu ifade eden Başkan Ali Özkan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen bu itibarlı mesleği icra eden eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Özkan mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Yarının umudu olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize, ne kadar minnettar olsak azdır. Ülkemizin gelişmesi, güçlü temellere geleceğinin inşa edilmesinde en önemli görevi kuşkusuz öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde yine eğitime ve eğitimcilere verilen önem vardır. Öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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