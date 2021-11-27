Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

İHA

Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Projesi gönüllüleri, kampüste topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürdü. Doğanın korunması için herkese örnek olmak isteyen gönüllülerin çalışmalarına Üniversite yönetiminden büyük destek geldi.
BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörlüğü, başlattığı atıkların geri dönüştürülmesi hareketi kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. Asansörsüz gün projesi, doğa yürüyüşü, fidan dikme kampanyasının ardından hafta başında kampüste atık toplama etkinliği organize eden Sürdürülebilir Kampüs gönüllüleri, topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürmeyi başardı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sergilenen eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.
Örnek olacak projelere imza atıyoruz
Düzenlenen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakülte dekanları, Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eserleri ilgiyle inceleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gönüllülük esasıyla çalışan gençleri tek tek tebrik etti. Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Kılavuz; “Sürdürülebilir Kampüs Projemize, öncelikle Kalite Koordinatörlüğümüze bağlı bir birim olarak başladık. Gördük ki devasa işler yapılıyor, ayrı bir koordinatörlük olarak ihdas edelim diye düşündük. İnşallah bu günden itibaren Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü adıyla bir koordinatörlük kurmuş oluyoruz. Prof. Dr. Güray Salihoğlu hocamızı da koordinatör olarak atadık. Şuanda 12 civarınca koordinatörlüğümüz var. İş güvenliğinden tutun da kaliteye kadar, spordan tutun da hukuka kadar bu birimlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Üniversitemizdeki tüm birimlerimiz gibi bu birimlerimiz de elinden gelen tüm gayreti göstererek örnek olacak projelere imza atıyor” diye konuştu.
Emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere bırakalım
Çevre ve doğa koruma bilincinin Üniversite yöneticilerinden başlayarak öğrencileri de kapsayacak şekilde her bireye aşılanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Dünya olarak önemli bir problem ile yüz yüzeyiz. Çevre problemi, doğanın katledilmesi ve sınırlı kaynakların hoyratça kullanıldığına şahit oluyoruz. Atalarımızdan aldığımız bu mirası, çocuklarımıza ve torunlarımıza en iyi şekilde bırakmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen sergide bir dilek ağacı vardı. Oraya bir dilek yazmamı talep ettiler. Ben de; ‘Çevre, doğa ve evren bizden önceki nesillerden miras aldığımız ve bizden sonraki nesillere bırakacağımız emanettir’ diye yazdım. Bu mesajın herkese örnek olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.
Güçlenerek büyüyoruz
Sürdürülebilir Kampüs Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise 8 ay önce başlattıkları çalışmalar kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini vurguladı. Üniversite yönetiminin destekleri ile gelecek dönemde de aynı azimle proje üretmeye devam edeceklerini aktaran Prof. Dr. Güray Salihoğlu; “Yüz yüze eğitimöğretimin başlaması ile öğrencilerimizle de buluşmuş olduk. Çok sayıda gönüllü gencimiz aramıza katıldı. Onlardan aldığımız güç ile çalışmalarımızı çok daha aktif bir şekilde sürdürmeyi başarıyoruz” şeklinde konuştu.
Program Prof. Dr. Şule Turhan ve Prof. Dr. Kamil Salihoğlu ile öğrenci topluluklarının yaptığı sunumların ardından animasyon gösterileri ve atölye ziyareti ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da lodosun etkisiyle büyüyen yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'da lodosun etkisiyle büyüyen yangın paniğe ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yeşil Çevre’ye akademi dünyasından yakın markaj
YEREL HABERLER Yeşil Çevre’ye akademi dünyasından yakın markaj
İnegöl mobilya sanayide yangın
YEREL HABERLER İnegöl mobilya sanayide yangın
Bursa-Ankara otobanında virajı alamayan TIR devrildi
YEREL HABERLER Bursa-Ankara otobanında virajı alamayan TIR devrildi
Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye’ye taşınıyor
YEREL HABERLER Yabancı firmaların sistem odaları Türkiye’ye ...
Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mudanya Aile Destek Merkezi'ne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya Aile Destek Merkezi'ne kavuşuyor
Bursa'da ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Bursa'da ilk yardım eğitimi
Ataevler’e çarşı ve kapalı pazaryeri müjdesi
YEREL HABERLER Ataevler’e çarşı ve kapalı pazaryeri müjdesi
Son dansçı ayı Brütüs de öldü
YEREL HABERLER Son dansçı ayı Brütüs de öldü
Anadolu arkeolojisinin fotoğraflarını hikâyeleriyle paylaştı
YEREL HABERLER Anadolu arkeolojisinin fotoğraflarını hikâyeleriyle ...
Yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Yağmurla gelen kaza kameraya yansıdı
Uludağ'da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi çöp konteynerlerini böyle dağıttı
YEREL HABERLER Uludağ'da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi çöp ...
Bursa'da garip olay.. Direğe zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı
YEREL HABERLER Bursa'da garip olay.. Direğe zincirle bağlı olan çöp ...
(Özel) Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor Bedava maden suyunu bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu ...
(Özel) Yargıtay'dan emekliye emsâl zam kararı Emekli adayına zam vermeyen patrona kötü haber
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan emekliye emsâl zam kararı Emekli ...
(Özel) Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük cami
YEREL HABERLER (Özel) Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük ...
(Özel) Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah ...
Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi ...
Polise bıçakla saldırıp girdiği kahvehanedeki müşterileri alıkoydu
YEREL HABERLER Polise bıçakla saldırıp girdiği kahvehanedeki ...
''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı Bursa'da rehine krizi.. Polisten kaçan şüpheli bir kahvehaneye girdi, içeride bulunan 9 kişi rehin alıp boğazına bıçak dayadı Bursa' da aranması olduğu için polisten kaçtı, 9 kişiyi rehin aldı: 2 saat sonunda ikna edildi
YEREL HABERLER ''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, ...
Bursa'da sıkışmalı kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da sıkışmalı kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.