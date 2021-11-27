Tarihi ortaya çıkartmak için belediye o binayı da yıkacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi güzelliklerini ortaya çıkartmak için kamulaştırdığı binaları yıkmaya devam ediyor.

Tarihi hanlar bölgesi ve Ulucaminin siluetini kapatan binalar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir yıkılıyor. Büyük çoğunluğu yıkılan binalarda sıra Boyner binasına geldi. büyükşehir belediyesi tarafından binanın duvarına asılan pankartta, "Hanlar bölgesi projemiz kapsamında önceden belirttiğimiz tüm binalar yıkılacaktır. Bu bina da dahil" ifadeleri yer aldı.

Yıkılan binalarla birlikte Bursa'nın tarihi güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar belediyenin örnek çalışmasını takdir etti.

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