İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü (2)

BAYKAR'DAN ÖLEN MÜHENDİS İÇİN PAYLAŞIM
Bursa´da TIR´a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi´nin görüntüsü paylaşılarak, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.
'SENİ ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM'
Paylaşımı alıntılayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim" ifadelerini kullandı.
Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2021-11-27 16:42:21
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