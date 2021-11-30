Fırtına Gemlik'i uçurdu Sitenin uçan çatısı otomobilin üzerine düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle uçan çatı sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil enkaz altında kalırken sokak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesindeki Yapı Kuranlar Sitesinin çatısı şiddetli fırtına sebebiyle uçtu. Havalanan çatı yol üzerindeki bir otomobilin üzerine düştü. Enkaz altında kalan otomobil hurdaya dönerken sokak polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. MAG ekipleri enkaz bölgesinde arama çalışması başlattı. Gemlik Belediyesinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.