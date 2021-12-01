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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK’te Bosna Herkes ile işbirliği tohumları atıldı

İHA

ULUTEK’te Bosna Herkes ile işbirliği tohumları atıldı

ULUTEK Teknopark, Bosna Hersek’ten gelen iş adamlarını ağırladı. Teknoloji yatırımları gündeminin ele alındığı ziyarette, ortaklaşa yapılacak projeler görüşüldü.
ULUTEK Teknopark, Bosna Hersek heyetini ağırladı. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, bu tür ziyaretlerin ülkeler arasında köprüleri sağlamlaştırdığını dile getirdi. İrfan Karagöz, akademik bilgiyi ticarîştirilerek, teknoloji ihraç eden bir Türkiye için durmadan çalıştıklarını belirterek, “Üniversitesanayi iş birliğini geliştiriyoruz. Üniversitelerdeki akademik birikimi ve araştırma sonuçlarını, mevcut kaynakların daha verimli kullanmalarını sağlayarak, ekonomik değere dönüştürüyoruz. Bünyemizde bulunan 160’tan fazla firmamızla, yenilikçilik odaklı adımlar atarak, teknoloji üreten hatta ihracat eden konuma gelmek için çalışıyoruz. Yabancı sermayelerin ülkemize çekilerek ekonomimize katkıda bulunması, firmalarımızın yurt dışı bağlantılarının geliştirilerek ihracat hacimlerinin artması gibi faydalar sağlaması sebebiyle bu tarz ziyaretleri önemsiyoruz. Bosna Hersek’ten gelen misafirlerimizi ağırlamak da çok önemli. Bu tür ziyaretler, ülkeler arası köprüleri sağlamlaştırıyor. Önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak sürmesini diliyorum” dedi.
ULUTEK Teknopark Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Emel Morina, Güzel ULUTEK Teknopark’ı anlattığı sunumda, bölgedeki faaliyetler, yapılan projeler ve Teknoparkların firmalara sağladığı avantajlardan bahsetti. ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Yeditek Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karaburun, “Metal Sektöründe Görüntü İşleme” konulu sunum yaparak, faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
ULUTEK Teknopark firmalarından İletişim Yazılım firması adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu “Sanayide Dijital Dönüşüm” konusunda sunum yaparak, heyeti dijital dönüşüm hakkında bilgilendirdi.

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