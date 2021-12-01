Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup önce sözlü tartışmaya başladı. Sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki grup daha sonra ayrılarak yollarına devam etti.

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