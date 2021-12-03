Yeniden temiz bir Marmara için “deniz çalıştayı”

Mudanya Belediyesi, pek çok akademisyen, bilim insanı, Marmara’ya kıyısı olan belediyelerin yetkililerini, siyasetçi ve bürokratı “Mudanya Deniz Çalıştayı”nda buluşturacak.

Marmara Denizi’nin mevcut durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasının ele alınacağı Mudanya Deniz Çalıştayı, 11 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Evsel ve endüstriyel atıklar sonucu organik ve inorganik toksik kirleticilerin her geçen gün arttığı, deniz yaşamının olumsuz etkilendiği Marmara Denizi’nin geleceği Mudanya’da masaya yatırılacak. Mudanya Belediyesi, “Yeniden Temiz Bir Marmara” için pek çok akademisyen, bilim adamı, Marmara’ya kıyısı olan belediyelerin yetkililerini, siyasetçi ve bürokratı “Mudanya Deniz Çalıştayı”nda buluşturacak. Marmara Denizi’nin mevcut durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasının ele alınacağı Mudanya Deniz Çalıştayı, 11 Aralık Cumartesi günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılamz, Marmara’ya kıyısı olan belediyelerle iş birliği yapmak için önemli bir adım attıklarını söyledi. Türkyılmaz, “Marmara Denizi; kıyılarında yoğunlaşan kentleşme, turizm faaliyetleri, artan endüstriyel faaliyetler, deniz taşımacılığı, nehir ve dereler vasıtasıyla gelen tarımsal, evsel ve endüstriyel kirlilik gibi çeşitli kaynaklardan kirlenmeye maruz kalıyor. Kirlenmenin kontrol altına alınabilmesi için alanında uzman isimleri Mudanya’da bir araya getirerek, tüm Marmara için hep birlikte yol haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Marmara’nın geleceği için güç birliği yapıyoruz” diye konuştu.

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