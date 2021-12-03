Bursa tarihî kimliği ile İzmir’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa tarihî kimliği ile İzmir’de

İHA

Bursa tarihî kimliği ile İzmir’de

İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı’nda, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ipeği, İznik çinisi ve hanlar bölgesi görücüye çıktı.
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu ve GÜMTOB Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin de katkılarıyla Bursa’yı tarihî kimliğiyle İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı’nda tanıttı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile yapılan kentsel dönüşüm projesiyle yeniden hayat bulacak olan çarşı ve hanlar bölgesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından oluşturulan han konseptindeki stantta turizm profesyonellerine tanıtıldı. ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ isimli proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hak ettiği değere yeniden ulaşan Bursa ipeği ile tarih boyunca dünyanın tüm saraylarını süsleyen ve literatürde üretilmesi imkansız sanat objesi olarak yer alan İznik çinisine dair yapılan tanıtım çalışmaları, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılış programı sonrasında fuar alanını ziyaret etti. Bursa standını da ziyaret eden Demircan’a, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer tarafından, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ile UNESCO Şehirler Ağı’na ‘Zanaat ve Halk Sanatları’ ile dahil olan Bursa ipeği ve İznik çinisini taçlandıracak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Edirne Valisi Ekrem Canalp ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer de Bursa standının önemli ziyaretçileri arasında yer aldı.
Bursa’nın en önemli yerel lezzetlerinden olan kestane şekeri, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Bağdat hurma tatlısı gibi pek çok yerel lezzet hakkında da bilgi edinen Bakan Yardımcısı Demircan, Karagöz ve Hacivat sanatçılarının canlı performasını da izledi.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komisyonu Başkanı Ömer Kartın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’nun da ziyaret ettiği Bursa standında Bursalı turizmciler de 2022 yılı faaliyetlerini tanıtmak adına stantta B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.
Tur operatörlerinden özel ilgi
Ürdün, Kuveyt, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve birçok Asya ülkesinde küresel bazda tur operasyonları gerçekleştiren birçok operatör, Bursa standını ziyaret ederek 2022 yılı içerisinde Bursa’nın destinasyon yönetimi anlamında tanıtılması hakkında tam destek sözü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli öğretmenin en mutlu günü Ayşenur Öğretmene mutlu sürpriz
YEREL HABERLER Görme engelli öğretmenin en mutlu günü Ayşenur ...
Engelsiz şehir Yıldırım'a örnek tesis Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Engelsiz şehir Yıldırım'a örnek tesis Engelsiz Yaşam ...
Braille alfabeli menüleri işletmelere dağıttılar
YEREL HABERLER Braille alfabeli menüleri işletmelere dağıttılar
BTSO, Türkiye’ye değer katıyor
YEREL HABERLER BTSO, Türkiye’ye değer katıyor
Engellilerin sinema ve müze keyfi Başkan Taban: “Engelliler baş tacımız”
YEREL HABERLER Engellilerin sinema ve müze keyfi Başkan Taban: ...
Osmangazi Belediyesi engelli personeli unutmadı
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi engelli personeli unutmadı
Türkiye’nin en büyük sosyal projesi engellileri ağırladı Engelliler Gününde BAREM’de büyük buluşma Dündar’dan engellilere en özel hediye
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük sosyal projesi engellileri ...
Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap şöleni coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Bursalı kitap kurtları bu fuara akın etti Kitap ...
Bursaspor iki gün öncesinden Denizli’ye hareket etti
YEREL HABERLER Bursaspor iki gün öncesinden Denizli’ye hareket etti
Zeytin toplayan üreticilerin lodosla imtihanı
YEREL HABERLER Zeytin toplayan üreticilerin lodosla imtihanı
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı
YEREL HABERLER Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı
Yeniden temiz bir Marmara için “deniz çalıştayı”
YEREL HABERLER Yeniden temiz bir Marmara için “deniz çalıştayı”
Yürüme engelli genç, Türkçe öğrenmek için 2 bin 500 kilometre yol kat etti
YEREL HABERLER Yürüme engelli genç, Türkçe öğrenmek için 2 bin 500 ...
Engelli kedilere villa
YEREL HABERLER Engelli kedilere villa
Bursa'yı güzellik üssü haline getirdiler
YEREL HABERLER Bursa'yı güzellik üssü haline getirdiler
Kapalı pazar yeri ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Kapalı pazar yeri ihaleye çıkıyor
Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Kol: "Engelleri birlikte kaldıralım"
YEREL HABERLER Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı ...
Bursa’da kayalıklarda mahsur kalıp ölümü bekleyen köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Bursa’da kayalıklarda mahsur kalıp ölümü bekleyen ...
Gemlik’te engeller aşılıyor
YEREL HABERLER Gemlik’te engeller aşılıyor
Başarılı akademisyenlere ödül
YEREL HABERLER Başarılı akademisyenlere ödül
UİB’İN kasım ihracatı 2,66 milyar dolar
YEREL HABERLER UİB’İN kasım ihracatı 2,66 milyar dolar
Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru tarihi uzatıldı
YEREL HABERLER Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru ...
Enişteye liseli kıza tacizden 18 yıla kadar hapis istemiyle dava
YEREL HABERLER Enişteye liseli kıza tacizden 18 yıla kadar hapis ...
Bursa'da ekmeğe zam 200 gram ekmek 2,5 lira oldu
YEREL HABERLER Bursa'da ekmeğe zam 200 gram ekmek 2,5 lira oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.