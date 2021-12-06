Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı

Kaizen yalın yönetim anlayışı ile her geçen gün kendini geliştiren İnegöl Belediyesi tarafından ”Performans Ölçme ve Değerlendirme” uygulaması başlatıldı.

İnegöl Belediyesi, Kaizen Yalın Belediyecilik uygulamasını hayata geçiren ilk ilçe belediye. “Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri” kapsamında “Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi” oluşturuldu. Buna dair meclise sunulan yönetmelik kasım ayı Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kaizen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri kapsamında Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi, bugün 10.00’da Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerine anlatıldı. 2021 yılının Performans Ölçme ve Değerlendirme uygulamasının startı verilen toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Kaizen Proje Danışmanı Deniz Mehmet Gürsoy yaptı. Gürsoy, “Yalın Belediyecilik veya Kaizen Yönetimi dediğimiz şey 1980’lerden sonra bütün dünyada bir yönetim şekli olarak yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de de 90’lı yıllardan sonra popüler oldu. İnegöl Belediyesi Başkanımızın kararlı tutumu ve siz değerli yöneticilerin katkılarıyla belki de Türkiye’de hayata geçen ilk insan kaynakları bakımından bu kapsamdaki proje olacak” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “İnsan Kaynakları ve Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz uhdesinde sürdürülen Kaizen; yalın çalışma, gelişimi merkeze koyan, yenilikçi bakmayı bizlere öğreten, israfı hayatımızdan çıkartan, verimli çalışmayı sağlayan, beraberinde gerçekten ne yaptığını, hedefini bilen bir çalışma metodolojisini önümüze getiriyor. Bu anlamda güzel sonuçlar alındığını da görüyoruz. Gerçekten güzel uygulanabildiğinde ben çok güzel başarılar getireceğine inanıyorum” dedi.

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