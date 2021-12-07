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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’in Gezici Kütüphanesi 36 mahalleyi geziyor

İHA

Nilüfer’in Gezici Kütüphanesi 36 mahalleyi geziyor

Her yaş grubuna hitap eden Gezici Kütüphane, Nilüfer’in 36 noktasında hizmetlerini sürdürüyor. 532 üyesi ile 3 bin 781 kitap ödünç veren Gezici Kütüphane, gittiği her yerde ilgi görüyor.
2020 yılının Temmuz ayında Nilüfer Belediyesi tarafından hizmete başlayan Gezici Kütüphane, 36 bölgeyi 15 günde bir ziyaret ederek, her yaş grubuna ödünç kitap vermeyi sürdürüyor. Toplumun bilgilenmesi, kitaba ulaşmanın kolaylaştırılması maksadıyla ağırlıklı olarak kütüphaneye uzak bölgelere giden Gezici Kütüphane'ye kısa sürede 532 üye kayıt yaptırdı. 3 bin 781 kişiye kitap ödünç verildi. Serüvenine 3 bin 851 kitap ile başlan Gezici Kütüphane, şu ân 5 bin 490 kitaba ulaştı. İlçe sınırları içinde 5 kütüphane ile kitap dostlarına nezih ortam sunan Nilüfer Belediyesi, zengin içeriklerle 7’den 70’e herkese hitap ediyor.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, “Bilgiye ulaşmanın en temel hakkı olduğunu bilerek, Nilüfer Belediyesi kütüphaneleri çalışmalarını sürdürüyor. Bundan önce 5 kütüphanemiz vardı. Belli bölgelerde kütüphanelerin açılmasını düşünmüştük. Elbette ulaşmakta zorluk çektiğimiz mahallelerimiz de vardı. Gezici Kütüphane ile bu bölgelere hizmet verebileceğimizi düşündük. 2020 Temmuz ayından beri çok hareketli kütüphanemiz Nilüfer’in yollarında çalışmalarını sürdürmektedir. Biz birçok mahalleye gidiyoruz. Bu mahallelerde okullar, meydanlar, kadın dernekleri olduğu yerler önceliğimiz oluyor. Daha çok gençler, çocuklar ve kadınlar kitaplara ilgi duyuyor. Türkiye’de kadınların daha çok okuduğunu biliyoruz. Bizim de istatistiklerimizde bunları görüyoruz” dedi.
15 gün 3’er hafta bazı bölgelere ise ayda bir defa gidildiğini vurgulayan Pala, “Bölgeye, oradaki insan sayısına ve yararlanıcıya göre bu değişmektedir. Özellikle o mahalle sakinleri, Gezici Kütüphane’nin ne zaman geleceğini biliyor” diye konuştu.

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