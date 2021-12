Yerli Malı Haftasında öğrencilere İnegöl’ün yerli ürünleri ikram edildi

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, 1218 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Ticaret Sanayi İlkokulunda öğrencileri ziyaret etti. Ziyaretler sırasında öğrencilere İnegöl’de üretilen meyveler ikram edildi.

Her yıl 1218 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, bugün Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban Ticaret ve Sanayi İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle buluşan Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, öğrencilere İnegöl’de yetişen meyveleri ikram ederek yerli malı üretimi ve tüketiminin önemine vurgu yaptılar.

Okul ziyareti sırasında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, “Yerli Malı Haftası sebebiyle bugün aranızdayız. Mutlaka sizler de biliyorsunuz şehrimizde kendi çiftçimizin ürettiği; elmalar, armutlar, şeftali, çilek, yaban mersini gibi ürünler var. Sizlerin de bu sürece katılmanızı istiyoruz biz. Yerli ürünlerimizi sahiplenmenizi istiyoruz. Gelecekte belki sizler üreteceksiniz, pazarlayacaksınız, satıp şehrimize değer katacaksınız. Ben her birinize başarılar ve sağlık sıhhat diliyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, “Uzun zamandır pandemi sebebiyle bu faaliyetleri yapamıyorduk. Ancak bugün Yerli Malı Haftası vesilesiyle öğrencilerimizleyiz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin gözlerindeki bu pırıl pırıl sevinci, mutluluğu, umudu görmek bizlere güç veriyor. İnşallah öncelikle sağlıklı şekilde, sağlığımıza dikkat ederek bu süreci atlattıktan sonra da inşallah daha güzel günlerde bir arada olacağız. Bugünün önemine binaen burada ağırlıklı olarak yeme içme üzerine ürünler var. Kendi gıdasına sahip olan, kaliteli gıdaya sahip olan, başkasına muhtaç olmayan ülkeler her şart altında 10 önde oluyorlar. Burada İnegöl’ümüzden bahsedersek onlarca bize özgü değerimiz, markamız var. Onlara sahip çıkacağız. Sizler bizlerden daha iyi üreten nesil olacaksınız. Şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara sizler taşıyacaksınız. Bizler de size bu ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Hepimizin maksadı sizler için çok daha güzel ve yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek. İnşallah sizler de büyüdüğünüzde bizim bu umudumuzu boşa çıkarmayacaksınız” diye konuştu.

